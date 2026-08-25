Новый участок газораспределительных сетей построили в деревне Мосальское

После того как новая газовая инфраструктура будет принята на баланс и оформлены документы, жители деревни смогут подавать заявки на бесплатное подведение газовых сетей к границам своих земельных участков по программе «Социальная газификация».

Губернаторская программа газификации реализуется в Московской области с 2005 года. В ее рамках специалисты «Мособлгаза» строят газовую инфраструктуру в населенных пунктах, где ранее не было газа, и предоставляют жителям возможность газифицировать свои дома.

10 сентября в 15:00 в деревне Мосальское пройдет встреча с жителями. Специалисты Мособлгаза расскажут все о подаче заявки и льготах по газификации.

В случае возникновения вопросов можно обратиться к специалистам «Мособлгаза» через страницу в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке.