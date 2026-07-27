Никитскую школу в деревне Морозово отремонтируют к 1 сентября

В деревне Морозово Раменского городского округа подходит к концу капитальный ремонт Никитской школы. Строительная готовность объекта без учета благоустройства составляет около 80%.

Вторые этажи здания уже полностью готовы. На остальных уровнях продолжаются отделочные работы: монтируют вентиляционное оборудование, устанавливают датчики и видеокамеры. На цокольном этаже, где находятся пищеблок и обеденный зал, красят стены. Скоро приступят к пусконаладке систем. Параллельно идет поставка мебели и оборудования.

Начальник участка ООО «Стройинвестинженеринг» Альберт Газизянов отметил, что на благоустройство территории брошены все силы — работы будут вести в две смены.

Здание 1972 года постройки площадью почти 4000 квадратных метров полностью обновили. Оно получило вентилируемый фасад из керамогранита, энергосберегающие окна и современное освещение. Все инженерные системы — электропроводка, отопление, водоснабжение — уже заменены, кровля также отремонтирована.

Для маломобильных учеников расширили дверные проемы и обустроят пандусы. Школу оснастят системами видеонаблюдения, пожарной охраны и сигнализации. На прилегающей территории уложат новый асфальт и построят современную спортплощадку.

Работы проводят в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Молодежь и дети». Завершить ремонт планируют к 1 сентября 2026 года.