Никитскую школу в деревне Морозово капитально отремонтируют к сентябрю

В деревне Морозово Раменского округа активно ведется капитальный ремонт в здании Никитской школы, возведенном в 1972 году. Площадь строения составляет 3 951,8 квадратных метров. На данный момент работы по демонтажу выполнены на 92%, и специалисты готовятся к внутренней отделке помещений.

В процессе ремонта специалисты заменят электропроводку, системы отопления и водоснабжения. Также будет установлено видеонаблюдение, пожарная и охранная сигнализация. Начались фасадные работы: установлены строительные леса, и ведутся монтажные работы анкерных направляющих для крепления вентилируемого керамогранитного фасада.

Директор школы Владимир Проскурин отметил, что на время капитального ремонта 560 школьников были переведены в два других здания — в селах Ульянино и Никитское.

Работы выполняются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Обновленную школу планируют открыть 1 сентября 2026 года.