В деревне Морозово продолжается капитальный ремонт Никитской школы

В деревне Морозово муниципального округа Раменское полным ходом идет капитальный ремонт Никитской школы. На стройплощадке работает более семидесяти человек и спецтехника.

Директор школы Владимир Проскурин сообщил, что работы ведутся сразу по нескольким направлениям. Строители заканчивают устройство кровли и фасада, внутреннюю отделку помещений, монтаж инженерных сетей водоснабжения, отопления и канализации, а также электромонтажные работы. Параллельно подготавливают основание под спортивное ядро и обустраивают входные группы.

Здание школы 1972 года постройки полностью преобразится после капитального ремонта. На первом этапе старые конструкции демонтировали. После ремонта в школе появятся современные классы, обновленный спортзал и просторные рекреации.

Масштабный ремонт стал возможен благодаря государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Работы также соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Обновленная школа откроется 1 сентября 2026 года.