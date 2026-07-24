В деревне Морозово продолжается капитальный ремонт Никитской школы

Капитальный ремонт Никитской школы в деревне Морозово идет полным ходом. Работы ведутся в рамках Народной программы, и завершить их планируют в августе. Это позволит школьникам вернуться в обновленное здание уже 1 сентября.

Сейчас стройготовность объекта составляет 85%. Строители заняты внутренней отделкой помещений. Параллельно началось благоустройство прилегающей территории, где уже выполнено около 10% работ. Здесь появятся современные игровые площадки и спортивное ядро для занятий физической культурой.

В двухэтажном здании школы площадью 3,9 тысячи квадратных метров уже выполнен основной объем работ. Полностью заменены инженерные сети: системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения. Кроме того, строители обновили кровлю, установили новые энергоэффективные оконные блоки и выполнили монтаж вентилируемого фасада с утеплением.

После завершения ремонта школа, построенная в 1972 году, станет более современной, комфортной и энергоэффективной.