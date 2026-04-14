В деревне Морозово капитально ремонтируют Никитскую школу

В Раменском муниципальном округе в деревне Морозово продолжается капитальный ремонт Никитской школы, построенной в 1972 году. Общая площадь здания составляет почти 4 тысячи квадратных метров. Несколько бригад одновременно работают над обновлением объекта.

Директор школы Владимир Проскурин сообщил, что внешняя отделка здания керамогранитом выполнена на 62%, а работы по кровле завершены на 48%. На некоторых участках демонтируют старый «пирог» кровли и одновременно монтируют новое покрытие.

На втором и третьем этажах строители заканчивают штукатурку стен и в течение месяца планируют завершить предчистовую отделку. В некоторых помещениях уже укладывают плитку, а в пищеблоке возвели перегородки по новому плану.

Подрядчик проектирует и согласовывает подключение дополнительных электрических мощностей с компанией «Россети», так как школа будет потреблять больше электричества из-за нового оборудования. Здесь полностью меняют инженерные системы, устанавливают новую щитовую и приборы контроля. Отопление теперь делают внутри полов и стен.

Для маломобильных учеников расширили дверные проемы, обустраивают пандусы и новые входные группы. В зависимости от этапа работ на объекте трудятся от 80 до 150 человек круглосуточно.

Масштабное обновление школы проводят по государственной программе Московской области в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Открытие школы запланировано на 1 сентября 2026 года.