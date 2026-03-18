В деревне Морозово капитально отремонтируют школу

В деревне Морозово активно проводится капитальный ремонт местной школы, которой в этом году исполнилось 54 года. Специалисты завершают монтаж систем теплоснабжения и штукатурку стен. Рабочие занимаются заливкой полов и установкой новых оконных блоков.

Снаружи здания ведутся фасадные работы: монтируется современная вентилируемая конструкция с отделкой керамогранитом. Проектом предусмотрено комплексное обновление: замена всех инженерных систем, ремонт фасадов, крыши и внутренних помещений, обновление входных групп и благоустройство территории.

Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды — входные проемы уже расширили, обустраиваются пандусы для маломобильных школьников. Все работы планируют завершить к концу лета, чтобы 1 сентября ученики могли вернуться в обновленную школу. Всего в школе обучается 560 учеников.