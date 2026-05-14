В деревне Мокрое завершится капитальный ремонт школы «Созвездие Вента»

В деревне Мокрое Можайского района Московской области полным ходом идет капитальный ремонт школы «Созвездие Вента». Учреждение, построенное в 1969 году, уже на 60% готово к открытию после обновления. Первого сентября школа распахнет двери для учащихся и педагогов.

На площадке работают 37 специалистов и задействовано две единицы техники. Подрядчики занимаются монтажом вентилируемого фасада, систем отопления и электрики, завершают кровельные работы. Ведутся монолитные работы на входных группах, прокладываются сети водопровода, устанавливается сантехника. На втором этаже началась чистовая отделка помещений.

Параллельно благоустраивается территория вокруг школы. Для обеспечения безопасности устанавливают опоры для камер видеонаблюдения, которые будут интегрированы в систему «Безопасный регион».

К новому учебному году планируется не только завершить ремонт здания, но и закупить новую мебель и материально-техническое оборудование.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети».