В деревне Мокрое завершили капремонт школы «Созвездие Вента»

В деревне Мокрое Можайского района Московской области завершили основные работы по капитальному ремонту школы «Созвездие Вента». Двухэтажное здание полностью преобразилось и готовится к открытию.

На данный момент подрядчики проводят пуско-наладочные работы всех инженерных систем. Они завершают монтаж розеток, выключателей и элементов школьной звонковой сети. Параллельно собирают новую мебель. На кухне школы устанавливают и подключают современное оборудование для организации горячего питания учеников.

Обновление общеобразовательного учреждения выполнили по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры» и национальному проекту «Молодежь и дети». Уже 1 сентября школа распахнет свои двери для детей и педагогов.

Школа «Созвездие Вента» была построена в 1969 году, и за все это время капитальный ремонт здесь провели впервые. Образовательное учреждение посещают дети из деревень Мокрое, Митьково, Вышки и Некрасово.