В деревне Мокрое завершается капитальный ремонт школы «Созвездие Вента»

Капитальный ремонт школы «Созвездие Вента» в деревне Мокрое (Можайский район, Московская область) близится к завершению. Объект готов на 75%. На стройплощадке работают 55 специалистов, которые стараются закончить все работы к началу нового учебного года.

Подрядчики уже завершили чистовую отделку внутренних помещений. Во всех классах и коридорах проложили электрические сети и слаботочные системы, необходимые для работы интернета, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. Сантехнику полностью смонтировали и подготовили к эксплуатации.

Сейчас специалисты укладывают напольное покрытие, монтируют осветительные приборы, подключают розетки и выключатели. Параллельно завершают монтаж вентилируемого фасада.

На прилегающей территории тоже активно ведутся работы. Подрядчики засеяли газон и уложили свежее асфальтовое покрытие.

Обновление двухэтажного здания проводят по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов инфраструктуры» и национальному проекту «Молодежь и дети».