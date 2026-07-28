Школу «Созвездие Вента» в деревне Мокрое отремонтируют к 1 сентября

Масштабное обновление школы направлено не только на создание современной и безопасной образовательной среды, но и на наполнение пространства особым смыслом. В школе реализуется творческий проект «Моя школа — моя история», который отражает культурные традиции и значимые вехи истории Можайского края.

Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. На сегодняшний день строительная готовность школы достигает 75%. На объекте трудятся 48 рабочих и 2 инженерно-технических специалиста. В числе текущих задач — отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, фасадные работы и обустройство входных групп.

Параллельно с ремонтом формируется уникальная образовательная среда. Художественные и экспозиционные решения позволят превратить коридоры и рекреации школы в пространство, где история родного края станет частью повседневной жизни учеников.

Проект поможет школьникам глубже узнать традиции своей земли, увидеть связь прошлого и настоящего и почувствовать себя наследниками богатой истории Можайска. Открыть школу планируется 1 сентября.