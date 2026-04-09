В деревне Мокрое капитальный ремонт школы завершится к 1 сентября

В Можайском округе продолжаются работы по капитальному ремонту школы «Созвездие Вента». Сейчас готовность объекта составляет 45%, сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса региона.

Более 60 человек работают на объекте. Строители завершили демонтажные работы и теперь ведут общестроительные и отделочные. Кроме того, они осуществляют ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных систем.

В здании школы, построенной в 1969 году, обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений. Также заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капитального ремонта завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Напомним, что работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».