В деревне Мокрое капитальный ремонт школы близится к середине

В деревне Мокрое активно идет капитальный ремонт местной школы. Готовность объекта уже приближается к 50%. Сейчас строители заняты работой над кровлей и фасадами здания. Одновременно внутри школы монтируются новые инженерные системы: заменяются все коммуникации, включая отопление, водоснабжение и электроснабжение.

Также проводится ремонт входной группы и внутренняя отделка помещений. Ежедневно на строительной площадке задействовано более 60 рабочих.

После завершения общестроительных работ подрядчик начнет благоустройство территории вокруг школы. К 1 сентября планируется провести торжественную линейку в обновленном здании.

В школе будет установлена новая сантехника, радиаторы, окна и двери. Для учеников и педагогов закупят комфортную мебель.

Ремонтные работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».