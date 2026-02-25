В деревне Мисирево открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

В ФАПе разместили просторные кабинеты для фельдшера и гинеколога, а также прививочную, процедурную, стерилизационную и палату временного размещения с двумя удобными койками. Каждое рабочее место оборудовано для постоянного медика и приглашенных специалистов из города.

На торжественное открытие собрались около 25 местных жителей, которые ждали этого момента около пяти лет. До этого они обращались в место, которое не соответствовало современным стандартам и находилось в местном клубе.

Фельдшер Алла Комарова, проработавшая в старом ФАПе 37 лет, выразила свои эмоции: «Пришла девчонкой и работала в старом ФАПе. Когда зашла в новый — был просто шок от радости».

Новый ФАП будет обслуживать более 750 жителей близлежащих деревень: Мисирево, Елино, Никитское и Фроловское, а также около 3 тысяч дачников. Теперь им не придется преодолевать большие расстояния для поездки в городские поликлиники.

Новое здание построено из модульных блоков. В нем проведены системы вентиляции, электрику, пожарная сигнализация, отопление с собственной котельной и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Перед входом обустроена парковка на 10 мест, включая места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также сделаны удобные пешеходные дорожки и установлены уличные светильники.

Это уже девятый ФАП, открытый в округе с 2019 года в рамках региональной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».