В деревне Мисирево начал работу новый фельдшерский здравпункт

В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в деревне Мисирево городского округа Клин открылся новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Работы были проведены за счет бюджетных средств.

Модульный ФАП имеет площадь 200 квадратных метров и рассчитан на 36 посещений в смену. Все здания ФАПов, построенные концерном КРОСТ, выполнены в едином архитектурном стиле: фасады отделаны рельефными панелями молочно-кофейного цвета с характерным медицинским крестом.

В здании разместятся кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, двухместная палата для длительного пребывания пациентов и помещение для персонала. Фельдшерско-акушерский пункт оснащен современным оборудованием.

Жители смогут пройти первый этап диспансеризации, сделать прививку, оформить больничный лист, получить рецепт на лекарство, в том числе на льготное, а также проконсультироваться с врачом поликлиники через телемедицину.

Новый ФАП обеспечит медицинскую помощь около 800 жителям четырех деревень: Мисирево, Елино, Никитское и Фроловское, а также в сезон около трех тысяч дачников.