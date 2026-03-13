В деревне Мартюшино начали строить станцию обезжелезивания воды

В деревне Мартюшино в городском округе Истра стартовал основной этап строительства станции обезжелезивания воды. Подрядчики приступили к созданию каркаса здания вблизи действующего водозаборного узла. Специалисты установили строительные леса и подготовили конструкции из легкого металла для сборки.

С использованием крана-манипулятора монтажники установили опоры на фундамент и закрепили на них балки задней стены, применяя для надежности болты-саморезы. После завершения каркаса планируется обшивка стен сэндвич-панелями, что обеспечит долговечность и сохранение тепла внутри помещений.

Завершить монтаж здания рассчитывают к концу месяца, после чего приступят к установке современного оборудования для очистки воды. Руководитель строительства Кирилл Чернов сообщил, что на объекте работает бригада из трех человек и задействована необходимая спецтехника. «Сразу после возведения здания мы завезем оборудование, установим кровлю и начнем работы для подключения к ВЗУ. Планируем сдать объект к началу лета», — отметил Кирилл.

Новая станция будет способна обрабатывать до 500 кубометров воды в сутки, что позволит обеспечить качественным водоснабжением жителей почти 40 домов деревни Мартюшино. Аналогичные станции строятся в деревнях Савельево, Сафонтьево и Рождествено в рамках программы развития инженерной инфраструктуры Подмосковья.