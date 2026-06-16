В деревне Лукино началось строительство нового цеха для переработки продукции

В деревне Лукино городского округа Серпухов началось строительство нового производственного цеха. Хозяйку сельхозпредприятия Наталью Федорову цитирует издание: «Мы производим еще сиропы, морсы и пастилу, но уксус — наш флагманский продукт. Мы хотим показать, что фермерское дело — это труд с любовью».

Сейчас на месте будущего цеха площадью 200 квадратных метров идут работы по планировке территории. Здесь будут производить органический уксус, сиропы и морсы.

Четыре года назад семейный бизнес Натальи Федоровой начался с кухонных экспериментов. Сегодня это большой фруктовый сад, где выращиваются яблоки сортов Рождественская, Лигол, Хани Крисп и Орлик. Саженцы были заказаны в научно-исследовательском институте Мичуринска.

Технология производства уксуса семьи Федоровых запатентована в России впервые, а их продукция сертифицирована как органическая. Вместе с Натальей в бизнесе участвуют ее муж Александр, две дочери и несколько сотрудников в сфере продаж.

В августе планируется завершить строительство цеха, после чего хозяйство полностью переедет на новую площадку. Кроме производственных помещений, в цехе будут проводиться мастер-классы для детей по купажированию трав и уходу за садом.