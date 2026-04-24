В деревне Летуново решат проблемы с питьевой водой

В деревне Летуново Московской области состоялась встреча представителей власти с местными жителями. Основное внимание было уделено качеству и количеству доступной питьевой воды.

По программе «Чистая вода», инициированной партией «Единая Россия», в деревне были построены новые водозаборные узлы. После запуска скважин анализы подтвердили высокое качество воды. Однако позже в системе произошел подмес глины, и вода стала коричневой. Сейчас ведутся работы по промывке скважин. Вода подается через станцию очистки, что позволяет добиться лучшего качества, но требуются дальнейшие улучшения.

Глава Зарайска Виктор Петрущенко заверил: «Все, что возможно сделать, обязательно мы сделаем. Программа работает и будет работать».

В этом году станции очистки воды появятся еще в восьми населенных пунктах округа. Подрядчик уже определен.

Кроме того, в прошлом году в Летунове открытым способом переложили трассы холодного водоснабжения. За зиму земля просела, и жители попросили заняться подсыпкой и благоустройством территории, а также восстановить палисадники, демонтированные во время работ. Администрация взяла все вопросы в работу.