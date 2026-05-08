В деревне Лека запустили оборудование на заводе по производству картофеля фри

Сегодня в деревне Лека прошел пробный запуск оборудования на новом заводе по производству картофеля фри. Это значимый этап для предприятия. Корпус завода готов, внутри завершается финальный этап монтажа производственных линий.

Основная часть станков поступила из Италии и Китая. Процесс производства будет полностью автоматизированным, а участие человека сведено к минимуму.

Картофель проходит несколько этапов обработки: очистку, нарезку, бланшировку, охлаждение, обжарку и шоковую заморозку. Готовый продукт будет упаковываться в тару разного объема: крупную — для оптовых покупателей, мелкую — для розничных магазинов.

Генеральный директор «Лека ФРИ» Геннадий Стародубов лично провел первый запуск, который прошел успешно. Сейчас инженеры занимаются тонкой настройкой узлов и отладкой автоматики. Руководство предприятия надеется в ближайшее время запустить полноценное производство.