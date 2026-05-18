Новое оборудование для фасовки картофеля фри установят на предприятии в Шатуре

В деревне Лека, расположенной рядом с Шатурой, завершается монтаж современного оборудования на местном производстве. Новая технологическая линия предназначена для розничной фасовки готового картофеля фри.

На предприятии активно идут работы по настройке оборудования. Оно позволит фасовать картофель фри в удобные упаковки весом 1 и 2,5 килограмма. Производительность новой линии впечатляет — до 3 тонн в час.

Автоматизация производственного процесса повысит качество и скорость упаковки. Оборудование уже прошло испытания и показало себя как удобное, качественное и эффективное решение.

Геннадий Стародубов, генеральный директор «Лека ФРИ», выразил уверенность в том, что новое оборудование станет шагом вперед и сделает продукцию еще более привлекательной для покупателей.