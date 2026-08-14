В деревне Кузнецы продолжается капитальный ремонт школы № 11

Симакова В. А.

Фото: Симакова В. А.

В деревне Кузнецы Павлово-Посадского городского округа продолжается капитальный ремонт школы № 11 на улице Новой. Строительная готовность объекта уже превысила 70%.

Специалисты активно проводят отделочные, кровельные и фасадные работы. Они также занимаются монтажом инженерных сетей и благоустройством территории. Площадь здания составляет 3,9 тысячи квадратных метров.

В рамках капитального ремонта планируется обновить кровлю и фасад, выполнить внутреннюю отделку помещений, модернизировать входные группы, установить новые окна и двери. Кроме того, специалисты полностью заменят инженерные коммуникации, включая системы отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации. Параллельно для школы закупят современную мебель и оборудование.

Прилегающую территорию благоустроят, чтобы создать безопасное и комфортное пространство для учеников и педагогов. Ежедневно на объекте работают 57 специалистов и задействованы две единицы техники.

Капитальный ремонт проводят в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», которая реализуется в составе национального проекта «Молодежь и дети».