В деревне Кульпино стартовал капитальный ремонт котельной

По словам заместителя главы муниципального округа Лотошино Василия Козловского, в этом году в программу попали сразу 14 котельных. На каждой из них происходит полная замена оборудования, ремонт внутренних помещений и замена дымовых труб.

Василий Козловский рассказал, что в 2025 году отремонтировали четыре котельные: две в Лотошине, по одной в Микулине и Михалеве. В этом году капитальный ремонт проведут на котельных в Дорах, Новолотошине, Микрорайоне Лотошина и других местах. Таким образом, за 2025 и 2026 годы капитальный ремонт пройдет в 18 из 24 котельных округа.

Такая реконструкция позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить аварийность и обеспечить людям комфорт в зимний период. Помимо обновления самих котельных, ремонт в этом году ждет и теплотрассы, идущие от них в жилые дома.

По плану рабочие должны закончить ремонт котельной в Кульпине не позднее 16 ноября. Однако сами рабочие настроены оптимистично и хотят сдать объект уже в сентябре.