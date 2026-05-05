В деревне Кострово начались работы по капитальному ремонту кровли дома №24

В деревне Кострово, расположенной под Истрой, специалисты подрядной организации приступили к возведению стропильной системы кровли над третьим подъездом многоквартирного дома №24 на улице Центральной.

Строители устанавливают обрешетку, начиная с края скатной крыши. Они прибивают и прикручивают доски, делают надпилы для следующего элемента. Рабочие соблюдают меры безопасности — они пристегнуты страховочными фалами. Параллельно закрепляется пароизоляция для отведения влаги за пределы кровли при образовании конденсата на металлических листах. Кровля будет выполнена из профнастила с полимерным покрытием, срок службы которого составляет около 50 лет.

Руководитель проекта подрядной организации ООО «СЗ «РусСтройГруп» Сергей Лесниченко сообщил, что работы идут строго по графику. Следующим этапом строители демонтируют крышу над последним подъездом и проведут аналогичные работы, затем приступят к монтажу профнастила и утеплению чердака.

Завершить капитальный ремонт кровли планируют 20 июня текущего года.

Всего в 2026 году за счет средств регионального Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов подрядчики приведут в порядок 32 объекта в Истре. Среди них — 7 скатных кровель, 22 мягкие кровли, 2 фасада многоквартирных домов, а также замена внутридомовой системы электроснабжения в одном доме.