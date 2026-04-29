В деревне Кобелево Шатурского округа проложат газовые сети

В деревне Кобелево Шатурского округа стартовали работы по строительству газовых сетей. В скором времени владельцы примерно пятидесяти домов получат возможность подключиться к природному газу.

На текущий момент построено около двух тысяч семисот метров из запланированных трех тысяч двухсот метров новых газовых сетей.

До этого момента местные жители отапливали дома дровами, что требовало много времени и денег. Переход на газовое отопление обеспечит им комфорт и тепло без хлопот, связанных с заготовкой и хранением дров, а также позволит экономить на отоплении.

Жители деревни Кобелево уже сейчас могут подавать заявки на газификацию через официальный сайт Мособлгаза: https://lkk.mosoblgaz.ru/lkk3/public/connection_map.

Чтобы участвовать в программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года», необходимо соответствовать следующим критериям: * численность населения населенного пункта — не менее тридцати человек; * лимит затрат на газификацию — не более четырехсот пятидесяти тысяч рублей на одного жителя.

