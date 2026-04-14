В деревне Капустино запустят новую газовую котельную

Специалисты филиала «Мособлгаз» «Юго-Восток» проводят работы по подключению газовой котельной в деревне Капустино. Теплогенераторная будет обеспечивать теплом и горячей водой новое социальное учреждение, которое разместится на территории бывшего детского оздоровительного лагеря «Сатурн».

Несколько лет назад лагерь «Сатурн» закрылся, но сейчас его корпуса и здания возрождают. Вскоре они вновь откроются для посетителей. На месте старой угольной котельной появится новая кирпичная теплогенераторная. Сейчас специалисты выполняют сварочно-монтажные работы по газификации и оснащают объект современным газовым оборудованием.

Для обеспечения тепла в обновленных помещениях необходимы серьезные мощности. К котельной уже подведен газопровод высокого давления протяженностью 40 метров. «Сердцем» новой теплогенераторной станут два мощных водогрейных котла. Современное оснащение позволит котельной работать в бесперебойном автоматическом режиме без постоянного присутствия технического персонала.

Запуск котельной запланирован на лето 2026 года.