В деревне Кабаново завершили капремонт школы №10 на 45%

Пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья сообщила, что капитальный ремонт средней школы №10 в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа выполнен на 45%.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте работают 60 человек. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом кровли и фасада, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — уточнила пресс-служба ведомства.

В здании школы 1963 года постройки площадью 1785 квадратных метров обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование. Также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. В планах — ремонт всех внутренних помещений, включая спортивный зал и пищеблок. Помимо этого, благоустроят прилегающую территорию, установят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.