В деревне Кабаново завершается капитальный ремонт школы

В деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа подходит к концу капитальный ремонт школы. На объекте работают 85 человек, которые благоустраивают территорию: укладывают асфальт на дорожках и завезли чернозем для газонов.

Как рассказал представитель подрядчика Сулейман Даутаев, внутренние работы выполнены на 90%. Заканчивается ремонт кровли, а на втором этаже уже проводят клининг: снимают защитные покрытия с окон, моют их и полы.

Площадь двухэтажного здания школы — почти 1,8 тыс. кв. м. За время капитального ремонта уже обновили фасад здания и входную группу, заменили крышу, радиаторы, сантехническое оборудование, окна, двери, полы и потолки, проложили новые сети от котельной.

Работы проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национальному проекту «Молодежь и дети». Завершить их планируют 15 августа. 1 сентября в полностью обновленной школе начнется новый учебный год.