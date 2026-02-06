Капитальный ремонт школы № 10 в деревне Кабаново завершат к сентябрю

В Орехово-Зуевском городском округе продолжается капитальный ремонт средней школы № 10. Об этом сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы проходят в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры региона. Они соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте работают 25 человек. Строители более чем наполовину завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы», — проинформировала пресс-служба ведомства.

В здании школы, построенном в 1963 году и имеющем площадь 1785 квадратных метров, обновят фасад и кровлю. Планируется замена всех инженерных сетей и сантехнического оборудования. В школе установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, установят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.