Школу № 10 в деревне Кабаново капитально отремонтируют к сентябрю

Ремонт ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Это часть национального проекта «Молодежь и дети».

На объекте работает более 65 квалифицированных специалистов и 5 единиц спецтехники. Они преображают двухэтажное здание площадью почти 1,8 тысячи квадратных метров. Сейчас акцент сделан на финишных этапах: фасад и кровля практически готовы, внутри активно ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем. Параллельно благоустраивают территорию вокруг школы.

Обновление школы включает полную замену всех внутренних коммуникаций: отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и слаботочных сетей. Также отремонтируют фасад и кровлю. Пищеблок школы модернизируют и оснастят новым оборудованием. На пришкольной территории проведут благоустройство и озеленение. Для школы закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября 2026 года.