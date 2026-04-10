В деревне Юрлово завершили ключевой этап строительства надземного перехода

В деревне Юрлово городского округа Красногорск завершается один из важнейших этапов возведения надземного пешеходного перехода. Его длина составляет 42 метра.

Сейчас пролет поднят, опоры зафиксированы, а входные группы смонтированы с обеих сторон. «Металлоконструкция полностью уже поднята, все собрано. Сейчас пойдут грунтовка, покраска и остекление», — сообщил ведущий инженер стройнадзора Михаил Хмелев.

По проекту переход будет оснащен остеклением, пандусами и освещением. Параллельно с работами по строительству перехода ведутся дорожные работы: уложен асфальт, нанесена разметка, установлены светофоры и шумозащитные экраны.

Вокруг новой конструкции уже формируется транспортная инфраструктура: в этом году здесь появились четыре автобусные остановки, а в скором времени появится велодорожка. Новый переход станет частью транспортной связки с выездной дорогой длиной 4,2 км, которая соединяет Пятницкое шоссе с его будущим дублером.

Завершить строительство планируют во второй половине 2026 года.