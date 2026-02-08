В деревне Иваново завершили капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта

В деревне Иваново после капитального ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт. В здании обновили фасад, кровлю и внутренние помещения.

Теперь в учреждении будут взрослое и детское отделения, кабинет вакцинации и дневной стационар. Появились зоны отдыха для пациентов. Среди нововведений — современная система оповещения для экстренной эвакуации и электронные системы доступа в кабинеты. Это повысит уровень безопасности и эффективность работы.

Помещения перепланировали в соответствии с актуальными стандартами. Инженер Егорьевской больницы Петр Захаров отметил, что в здании создана вся необходимая инфраструктура для комфорта пациентов и персонала. Установлены системы кондиционирования и регулирования микроклимата, а также современная противопожарная система.

Учреждение сможет обслуживать более 4 тысяч жителей, включая 118 детей. Это обеспечит жителям деревни и окрестных населенных пунктов доступ к качественной первичной медико-санитарной помощи.

Ремонт создал комфортные условия для пациентов и медперсонала. Современные отделочные материалы, энергоэффективное освещение и продуманная цветовая гамма сделали пространство уютным и приятным. Работы ведутся по областной программе «Здравоохранение Подмосковья».