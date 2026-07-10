В деревне Исаково в Химках скоро откроется новый промышленно-складской комплекс

В конце августа — начале сентября в деревне Исаково городского округа Химки откроется новый промышленно-складской комплекс. Строительные работы близятся к завершению.

Комплекс расположится на улице Сосновой, строение 2П. Его площадь составит 20 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект достигли 3,75 миллиарда рублей, что делает его одним из крупных проектов последних лет для Химок.

Особенностью нового объекта станет автоматизированная система вертикального хранения. Она позволяет эффективно использовать пространство, размещая грузы разного размера и веса в многоярусных кассетах. Система сама подбирает оптимальное расположение для каждого груза, что ускоряет обработку товаров и повышает точность учета.

Запуск комплекса важен не только для создания новых рабочих мест, но и для пополнения бюджета округа за счет налоговых поступлений. Дополнительные средства планируется направить на развитие инфраструктуры: строительство дорог, школ и общественных пространств.

Сейчас на площадке завершают отделочные работы и тестируют оборудование. Подрядчики обещают сдать объект в срок. Первые арендаторы уже присматриваются к площадям.