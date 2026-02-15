В деревне Ильино построят газораспределительные сети

В деревне Ильино, которая ранее не была газифицирована, началось строительство газораспределительных сетей. Мособлгаз проложит более 8 километров газовых сетей высокого и среднего давления и установит газорегуляторный пункт.

После завершения строительно-монтажных работ и оформления новых газопроводов жители деревни смогут подключить газ в свои дома в рамках президентского проекта «Социальная газификация».

Региональная программа газификации, известная как «Губернаторская», реализуется в Московской области с 2005 года. За это время газ пришел в сотни ранее не газифицированных поселений Подмосковья. Например, в 2025 году газовые сети были построены в деревнях Глиньково и Бочевино в городском округе Воскресенск.