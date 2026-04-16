В деревне Игумново появилась сосновая роща благодаря акции «Лес Победы

В апреле 2022 года в окрестностях деревни Игумново прошла акция «Лес Победы». Более двухсот человек, включая жителей Серпухова и гостей из соседних округов, собрались, чтобы высадить новую рощу.

Старший участковый лесничий филиала «Русского леса» Андрей Борзых рассказал, что участники акции за четыре часа высадили 12,5 тысяч двухлетних сосенок на участке в 1,1 гектара. Перед этим сотрудники «Русского леса» провели инструктаж по правильной посадке саженцев.

Сегодня лесничий отмечает хорошую приживаемость: из 12,5 тысяч сеянцев подсадили лишь 150 штук. Чтобы дать соснам свет и питание, траву и березовую поросль убирают косами и триммерами.

«Сам я потомственный лесничий, родители отработали в «Русском лесе» после института до пенсии. Сегодня я выращиваю то, что они начинали, и надеюсь передать дело уже своим детям», — поделился Андрей Борзых.

Многие участники акции возвращаются в рощу, чтобы найти свои саженцы по GPS-меткам и сфотографироваться.