Самострой в деревне Грибки снесут

Пресс-служба Мособлархитектуры сообщила о ликвидации объекта самовольного строительства в деревне Грибки, расположенной в черте жилой застройки.

Двухэтажная постройка площадью около 155 квадратных метров была возведена на земельном участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, без получения необходимой разрешительной документации. Здание использовалось собственником как нелегальный мотель для водителей большегрузных автомобилей.

Мытищинский городской суд признал строение самовольным и вынес решение о его сносе. Сейчас проводится демонтаж незаконно возведенного сооружения и расчистка земельного участка от строительного мусора.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности жителей, а также на соблюдение градостроительных норм и требований земельного законодательства.

Всего в городском округе Мытищи выявлено 548 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день 375 объектов (68% от общего количества) ликвидировано, достроено или приведено в соответствие с требованиями законодательства. Работы в этом направлении продолжаются.