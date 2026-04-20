В деревне Гололобово под Зарайском обновляют очистные сооружения

В деревне Гололобово, расположенной рядом с Зарайском, продолжается капитальный ремонт очистных сооружений. Строители завершили монолитные работы по созданию ванн, и теперь занимаются устройством опорной стены — сделано песчаное основание, идет заливка бетона.

Параллельно с этим возводится здание для размещения оборудования. Ведутся работы на фундаменте.

На данный момент ванны готовы на 92%. Также выполнена гидроизоляция, производится обратная засыпка песком. Завершается установка металлического ограждения.

Общая готовность объекта составляет 40%. Работы ведутся по графику, и строители планируют закончить ремонт в декабре текущего года. После завершения работ производительность очистных сооружений достигнет 600 кубометров воды в сутки.