В деревне Гальчино в Домодедово модернизируют котельную

Автономная котельная, не требующая постоянного присутствия персонала, будет работать под дистанционным контролем.

«Мы меняем европейские нагревательные модули на более мощные отечественные котлы. Новое оборудование проще в обслуживании и значительно надежнее, особенно в морозы», — пояснили специалисты.

Ранее при поломке одного элемента систему приходилось срочно перенастраивать. После замены риски аварий снизятся, а стабильность подачи тепла возрастет. Работы идут по графику в рамках планового обновления коммунальной инфраструктуры городского округа.