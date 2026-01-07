В деревне Гальчино в Домодедово модернизируют котельную
Специалисты начали замену устаревшего оборудования котельной на бульваре 60-летия СССР. Работы позволят повысить надежность теплоснабжения трех жилых домов.
Автономная котельная, не требующая постоянного присутствия персонала, будет работать под дистанционным контролем.
«Мы меняем европейские нагревательные модули на более мощные отечественные котлы. Новое оборудование проще в обслуживании и значительно надежнее, особенно в морозы», — пояснили специалисты.
Ранее при поломке одного элемента систему приходилось срочно перенастраивать. После замены риски аварий снизятся, а стабильность подачи тепла возрастет. Работы идут по графику в рамках планового обновления коммунальной инфраструктуры городского округа.