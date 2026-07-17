В деревне Федурново начали ремонт плотины на реке Черной

В деревне Федурново городского округа Балашиха стартовали работы по ремонту плотины на реке Черной. Это гидротехническое сооружение четвертого класса ввели в эксплуатацию в 1980 году, его нормативный срок службы — пятьдесят лет.

По словам заместителя начальника управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха Светланы Мошаровой, ремонт необходим для поддержания плотины в надлежащем состоянии и предотвращения аварийных ситуаций, таких как подтопления во время паводка.

Во время ремонтных работ планируется: * установить подпорную железобетонную стену для усиления береговой линии; * укрепить откосы земляной плотины; * заменить деревянные и металлические конструкции; * установить сетки для фильтрации водного потока.

Инженер отдела сетей, сооружений и ливневой канализации ООО «РКС» Илья Копьев сообщил, что сейчас сооружается дамба, чтобы можно было вплотную приступить к работам. Их планируют закончить к сентябрю. Копьев подчеркнул, что плотина сдерживает воду из Раменского района, Электроуглей и из множества водоемов — нагрузка на нее большая.

Работы ведутся по графику. После завершения ремонта объект будет полностью соответствовать нормативным требованиям.