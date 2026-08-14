В деревне Есино идет строительство водозаборного узла

В деревне Есино городского округа Электросталь ведется строительство водозаборного узла, который обеспечит местных жителей качественной питьевой водой. Специалисты уже завершили работы по созданию металлокаркаса и его обработке огнезащитой, скоро приступят к обшивке панелями.

На площадке также смонтировали емкость для приема сточных вод и два резервуара чистой воды объемом по 117 кубометров каждый. Очищенная и подготовленная вода будет поступать в деревенский водопровод длиной 6,5 километров.

Работы ведутся в рамках государственной программы Министерства ЖКХ Московской области. Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Кирилл Григорьев сообщил, что сейчас в работе находится почти 200 объектов на территории Подмосковья.

Строительство водопровода ведется методом горизонтального направленного бурения, что позволяет минимизировать нарушение рельефа и сохранить деревья и дороги. Рабочие столкнулись с высоким уровнем грунтовых вод, но эту проблему решают с помощью иглофильтров и станции водопонижения.

Жители получат доступ к качественной питьевой воде из централизованного водопровода. Добычу будут вести с глубины 80 метров и проводить дополнительную очистку, что сделает ее безопасной для употребления.

Завершить строительно-монтажные работы планируют до конца 2026 года.