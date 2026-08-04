В деревне Давыдово начали проводить обследования на денситометре

В больнице деревни Давыдово Орехово-Зуевского городского округа первые 12 пациентов прошли обследование на новом медицинском аппарате — денситометре. Этот прибор позволяет измерить минеральную плотность костной ткани и выявить остеопороз на ранней стадии.

Денситометр помогает определить количество кальция и других минералов в костях. Он используется для выявления потери костной массы и оценки результатов терапии остеопороза или других заболеваний костей.

Обследование рекомендовано людям из групп риска: женщинам после менопаузы, пациентам с переломами при незначительных травмах, а также тем, кто принимает препараты, влияющие на плотность костей.

Врач-рентгенолог Юлия Тимофеева подчеркнула, что оборудование высокоточное и обладает минимальной лучевой нагрузкой, а исследование безболезненно. Заведующая филиалом № 6 Орехово-Зуевской больницы в Давыдове Дарья Батурова отметила, что высокотехнологичное оборудование значительно облегчает работу рентгенологов, травматологов и терапевтов.

Исследования на денситометре могут пройти жители всего Восточного Подмосковья. Записаться можно у лечащего врача по месту жительства. В день здесь способны принять 24 человека.

Денситометр был приобретен по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.