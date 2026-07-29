В деревне Бутурлино ремонтируют мост по нацпроекту

В деревне Бутурлино городского округа Серпухов продолжается ремонт моста на автодороге «Серпухов – Новинки – Погари». Об этом сообщил начальник управления дорожного хозяйства администрации Серпухова Арби Чекиева.

Сейчас рабочие укрепляют откосы и монтируют пролетное строение основного моста. На время строительства движение транспорта организовано по временному сооружению, где подрядчики подсыпают и профилируют дорожное полотно.

На основном мосту рабочие заняты бетонными работами и укреплением откосов. В ремонте участвуют восемь человек и две единицы техники — экскаватор и самосвал.

Длина нового перехода составит 26 метров. Уже готовы буронабивные сваи, ригели, шкафные стенки и устои. Смонтированы железобетонные балки пролетного строения.

Ремонт моста ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Завершить работы планируют во втором квартале 2027 года.