В деревне Бутурлино открыли временный мост через реку Речму

В деревне Бутурлино на автодороге «Серпухов – Новинки – Погари» перед обильными снегопадами открыли временный мост через реку Речму. Сейчас строители приводят его в нормативное состояние.

Прораб Курамагомед Магомаев рассказал, что специалисты укрепляют откосы на временной объездной дороге, прилегающей к мосту. Здесь уже завершили работы по устройству локальных очистных сооружений.

Следующим этапом планируют перейти на основной мост, чтобы заниматься бетонными работами и укреплением откосов на основной дороге. Длина нового перехода составит 26 метров. Уже завершили устройство буронабивных свай, ригелей, шкафных стенок и устоев. Также смонтированы железобетонные балки пролетного строения.

Ремонт моста ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершить работы планируют во втором квартале 2027 года.