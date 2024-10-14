Фельдшерский пункт отремонтировали в дмитровской деревне Бунятино

Фельдшерско-акушерский пункт открылся после капитального ремонта в Бунятино Дмитровского округа. Теперь жители деревни смогут получать медицинскую помощь в более комфортных условиях.

Работы в ФАП стартовали в мае текущего года. За три с половиной месяца специалисты заменили кровлю, двери и окна, отремонтировали все внутренние помещения. На входе появился удобный пандус с перилами для пациентов с ограниченными возможностями здоровья.

Для пункта закупили новую мебель и оборудование. Работы проводились в рамках областной государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

Жители Бунятина остались очень довольны преобразившимся учреждением. ФАП предназначен для обслуживания 845 человек, в том числе 199 детей. Работает в нем фельдшер Людмила Мишенина, которую очень ценят и уважают пациенты.

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