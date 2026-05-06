В деревне Бородино врачи спасли детей с деструктивной пневмонией

В начале мая в отделение хирургии Подольской детской больницы, расположенной в деревне Бородино, поступили четыре ребенка с тяжелой формой пневмонии. У пациентов диагностировали деструктивную пневмонию, при которой воспаление легких приводит к гнойному расплавлению и разрушению легочной ткани. Самому младшему из детей был всего год и полгода.

Всех детей сразу же госпитализировали в реанимационное отделение. Детские хирурги Подольской больницы провели необходимые исследования, включая компьютерную томографию.

Полуторагодовалому ребенку хирурги выполнили дренирование абсцесса легкого под ультразвуковым наведением. Трем другим детям провели санационную торакоскопию и дренирование плевральной полости.

После успешных операций всех пациентов перевели в палату. Троих детей уже выписали, один ребенок пока остается под наблюдением в отделении хирургии.

Детский хирург Подольской больницы Алиса Королева призывает родителей не игнорировать длительное повышение температуры у ребенка. Высокая температура, которая держится более трех дней, может свидетельствовать о бактериальной инфекции или другом серьезном заболевании, требующем специфического лечения.