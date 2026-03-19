В деревне Болтино снесли незаконно построенный производственный объект

В деревне Болтино был снесен самовольно возведенный объект — недостроенный производственный ангар площадью около 130 квадратных метров. Об этом проинформировала пресс-служба Мособлархитектуры.

Строение было начато в 2024 году на земельном участке, предназначенном для личного подсобного хозяйства. При этом необходимая разрешительная документация получена не была.

Мытищинский городской суд признал постройку самовольной и постановил ее снести. Администрация городского округа Мытищи осуществила демонтаж незаконно возведенного сооружения.

Дальнейшие планы по использованию освободившейся земли будет определять собственник участка.

Эти меры направлены на обеспечение безопасности жителей и соблюдение градостроительных норм и земельного законодательства.

Всего в городском округе Мытищи обнаружено 548 объектов незавершенного строительства. На данный момент 375 из них были снесены, достроены или приведены в соответствие с законодательством, что составляет 68% от общего числа. Работы в этом направлении продолжаются.