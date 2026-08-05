В деревне Большое Гридино завершают ремонт дороги

В деревне Большое Гридино Егорьевского муниципального округа завершают ремонт дорожного покрытия. На участке протяженностью два километра укладывают новый асфальт.

Работы выполняет дорожная бригада. На объекте задействованы асфальтоукладчик, три катка и техника для розлива битумной эмульсии, которая обеспечивает лучшее сцепление нового асфальта с основанием.

По словам дорожного мастера Владислава Крюкова, на участке используют асфальтобетонную смесь А16. Такое покрытие устойчиво к колееобразованию и рассчитано на более длительный срок службы, в том числе при движении грузового транспорта.

«Сделано 1700 погонных метров, осталось уложить последние 300 метров. Сегодня работы планируем завершить», — рассказал Владислав Крюков.

Всего в этом году в Егорьевском округе запланированы капитальные и текущие ремонты 20 автомобильных дорог. Кроме того, за счет средств муниципального бюджета реализуется программа профилирования грунтовых дорог с добавлением щебня. В нее входит около 30 объектов.