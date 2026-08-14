В деревне Большое Буньково завершили капитальный ремонт центра образования № 26

В деревне Большое Буньково городского округа Богородский близится к завершению капитальный ремонт Центра образования № 26. Работы проводятся в рамках государственной программы модернизации образовательной инфраструктуры региона.

Здание было построено в 1970 году и имеет общую площадь 5 865 квадратных метров. Ежедневно на объекте трудятся 130 человек.

Специалисты полностью обновили фасад и кровлю, а также отремонтировали инженерные коммуникации, включая отопление, холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение и слаботочные системы. Отделочные работы выполнены почти полностью — на 99%.

Сейчас рабочие занимаются уборкой строительного мусора и мойкой помещений. Параллельно идет поставка и сборка новой мебели.

Планируется, что 1 сентября Центр образования № 26 откроет двери для школьников.