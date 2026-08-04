Центр образования № 26 отремонтировали в деревне Большое Буньково

В деревне Большое Буньково Богородского округа Московской области подходит к концу капитальный ремонт здания МБОУ «Центр образования № 26». Работы ведутся в рамках государственной программы по модернизации образовательной инфраструктуры региона.

Общая площадь ремонтируемого объекта составляет 5 865 м². На данный момент строительная готовность достигла 75%. На площадке трудятся 80 рабочих и 2 инженерно-технических специалиста, задействованы 2 единицы спецтехники.

Министр строительного комплекса региона Александр Туровский сообщил, что на объекте выполняется широкий спектр работ: от ремонта внутренних помещений до монтажа инженерных систем и благоустройства территории. Среди текущих задач — электромонтажные работы, устройство системы вентиляции, входной группы, фасадные работы и благоустройство территории.

Капитальный ремонт Центра образования № 26 направлен не только на обновление здания, но и на создание современных, комфортных и безопасных условий для обучения школьников. Открыть обновленное школьное здание планируется 1 сентября 2026 года.