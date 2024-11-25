Детскую площадку обустроили в деревне Беляево Чеховского округа

В деревне Беляево городского округа Чехов открылся новый комплекс площадок для детей и спортсменов. Проект стал победителем Регионального конкурса инициативного бюджетирования 2024 года.

Заместитель главы округа Алексей Родин поздравил местных жителей с открытием и поблагодарил их за участие в проекте. «Благодаря вашей инициативе, деревня стала еще уютнее и удобнее для жизни», — отметил он.

Комплекс разделен на две зоны: игровую и спортивную. В игровой зоне установлены качели, горки, карусели, канаты и подвесной мостик, а также теннисный стол. Спортивная зона включает спорткомплекс, мини-футбольное поле, баскетбольные корзины и волейбольные стойки.

Важным аспектом благоустройства стали безопасность и комфорт. Для этого было сделано резиновое покрытие, установлены скамейки, урны, парковые диваны, а также проведено освещение и ограждение территории.

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