В деревне Авдеево под Зарайском открылся современный молочный комплекс

Молочный комплекс в деревне Авдеево под Зарайском претерпел значительные изменения. На месте старой фермы на 400 голов теперь располагается современное молочное предприятие, где содержится более 850 животных.

Из них 567 — дойное стадо, которое дает молоко высшего сорта. Сразу после дойки его охлаждают до +4 °C, чтобы сохранить свежесть и пользу. При такой температуре в молоке не развиваются бактерии.

На предприятии созданы комфортные условия для животных. Построены три просторных зала для дойных коров, современный родильный блок, отдельный телятник и профилакторий, где молодняк содержится свободно, без привязи. Молодых бычков ферма продает местным жителям для домашнего подворья.

В комплексе работает 20 человек: операторы машинного доения, ветеринары, осеменаторы, специалисты по уходу за молодняком. Их труд, помноженный на современные технологии, позволяет предприятию оставаться важным поставщиком качественной сельхозпродукции для всего региона.